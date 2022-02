Der ehemalige Welt- und Europameister Andreas Möller verlässt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Saisonende.

Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Welt- und Europameister Andreas Möller verlässt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Saisonende. Der Leiter des Leistungszentrums steht dem Verein aus persönlichen Gründen nicht mehr zu Verfügung. Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt. "Ich möchte mich nach Vertragsende wieder vorrangig privaten Dingen widmen und mehr Zeit für die Familie haben", sagte Möller. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.