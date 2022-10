Torhüter Peter Gulacsi von DFB-Pokalsieger RB Leipzig wird nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie am Sonntag in Innsbruck operiert.

Leipzig (SID) - Torhüter Peter Gulacsi von DFB-Pokalsieger RB Leipzig wird nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie am Sonntag in Innsbruck operiert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, reist der Kapitän am Samstag nach Österreich und wird dort voraussichtlich bis Ende der Woche bleiben.

Gulacsi hatte die schwere Verletzung am Mittwoch in der Champions League gegen Celtic Glasgow (3:1) erlitten. Der Ungar war bereits nach 13 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er im Anschluss an einen Fehlpass im Spielaufbau mit dem rechten Bein weggeknickt war.