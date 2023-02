Der SC Paderborn darf in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem spektakulären Comeback weiter vom Aufstieg träumen.

Hannover (SID) - Der SC Paderborn darf in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem spektakulären Comeback weiter vom Aufstieg träumen. Die Ostwestfalen drehten am Samstag im vogelwilden Verfolgerduell bei Hannover 96 einen schnellen 0:2-Rückstand noch in ein 4:3 (2:2). Mit 35 Punkten rückte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok vorübergehend auf Rang vier vor.

Hannovers Torjäger Cedric Teuchert schoss die Hausherren per Doppelpack (2./4.) schnell in Führung. Die Paderborner waren aber keineswegs geschockt: Robert Leipertz (6.) brachte die Gäste schnell zurück ins Spiel, Florent Muslija (26., Foulelfmeter) glich wenig später aus. Im zweiten Durchgang machten Leipertz (55.) und Sirlord Conteh (71.) das Comeback perfekt. Maximilian Beier (83.) gelang noch das 3:4-Anschlusstor.

"Das Wichtigste war, dass wir nach dem schnellen Rückstand sofort zurückgekommen sind", sagte Doppeltorschütze Leipertz in der Sportschau und ergänzte mit Blick auf das enge Aufstiegsrennen: "Wir müssen unsere Hausaufgaben weiter machen."

Die Gastgeber starteten furios in die Partie. Teuchert schlenzte den Ball erst aus 15 Metern in den rechten Winkel, dann entwischte der frühere U21-Nationalmannschaft der Paderborner Abwehr, umkurvte Gästekeeper Jannik Huth und schob lässig ein.

Doch die komfortable Führung hielt nicht lange: Leipertz bestrafte nur zwei Minuten später einen Fehler der 96er aus spitzem Winkel eiskalt. Das Kwasniok-Team wurde nun stärker. Muslija glich mit einem Foulelfmeter aus. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff belohnte Leipertz die Ostwestfalen für den hohen Aufwand, Conteh sorgte für die Entscheidung.