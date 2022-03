Leipzig (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bereitet sich für das Topspiel bei Borussia Dortmund auf einen Einsatz des angeschlagenen Starstürmers Erling Haaland vor. "Wir planen, dass er spielt, und er wird auch spielen. Da brauchen wir nicht drumherum zu reden", sagte Tedesco am Donnerstag: "Das ist ein Topspiel. Nicht nur für uns, auch für sie. Da wird alles dran gesetzt, dass er spielt - und er wird spielen. So bereiten wir es vor."

Zuvor hatte BVB-Trainer Marco Rose erklärt, dass der Norweger für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "sehr fraglich" sei. Haaland war am Dienstag beim Länderspiel gegen Armenien (9:0) nach zahlreichen Fouls verletzt auswechselt worden. "Er ist einmal komplett umgeknickt, der Fuß ist geschwollen, dick und blau", so Rose.

Trotz dieser Faktenlage will Tedesco auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. "Wenn wir davon ausgehen, dass er nicht spielt, und dann spielt er, ist es ja ein bisschen negativ und schlecht", sagte er: "Wenn er dann nicht spielt, dann spielt er eben nicht. Ich verstehe die Thematik, ich verstehe die Personalie. Aber trotzdem ist es so: Dortmund ist nicht nur Haaland. Da könnte ich jetzt nochmal sechs, sieben im Offensivbereich aufzählen, um die wir uns auch Gedanken machen."

Bei der Verteidigung Haalands müsse laut Tedesco die gesamte Mannschaft mithelfen. Der 21-Jährige sei nur zu bremsen, "indem wir als Mannschaft gut stehen, indem wir gut anlaufen, gut pressen", so der Coach: "Und indem wir versuchen, dem Spieler nicht die nötige Tiefe zu geben. Seine Stärken sind bekannt. Er attackiert gerne die Tiefe, er ist schnell unterwegs und im Konterspiel brandgefährlich."