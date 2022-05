Schalke 04 kehrt zum dritten Mal als Zweitliga-Meister in die Fußball-Bundesliga zurück.

Nürnberg (SID) - Schalke 04 kehrt zum dritten Mal als Zweitliga-Meister in die Fußball-Bundesliga zurück. Eine Woche nach der emotionalen Aufstiegsparty in der heimischen Arena beendeten die Königsblauen ihre insgesamt sechs Saison im Unterhaus mit einem 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und belegten wie 1982 und 1991 den ersten Platz in der Abschlusstabelle. Die sofortige Rückkehr hatten die Gelsenkirchener bereits mit dem 3:2 gegen den FC St. Pauli sieben Tage zuvor perfekt gemacht.

Nach dem Platzsturm und der anschließenden Partynacht vor einer Woche steigt die offizielle Aufstiegsfeier der Schalker am Montag (18.00 Uhr) auf dem Rudi-Assauer-Platz vor der Arena. Zum vierten Mal schnappte sich Simon Terodde den Titel als Torschützenkönig. Mit seinem 30. Saisontor (88.) entschied der 34-Jährige das Spiel. Damit knackte der Zweitliga-Rekordschütze erstmals in seiner Karriere die 30er-Marke.

Rodrigo Zalazar, schon gegen St. Pauli als Siegtorschütze umjubelt, brachte Schalke mit einem Traumtor aus der eigenen Hälfte in Führung (15.): Der Uruguayer traf aus 58 Metern. Lukas Schleimer (86.). Die 50.000 Zuschauer im erstmals seit drei Jahren wieder ausverkauften Max-Morlock-Stadion feierten ausgiebig die Fanfreundschaft der beiden Altmeister.