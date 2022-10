Bayern München geht am Sonntag mit einer Siegquote 1,26 für bwin als deutlicher Favorit in die Partie gegen den SC Freiburg.

Köln (SID) - Während Borussia Dortmund am Sonntag mit einer Siegquote 2,35 mit leichten Vorteilen bei Fußball-Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin (Quote 2,95) aufläuft, geht Bayern München am Sonntag mit einer Siegquote 1,26 für bwin als deutlicher Favorit in die Partie gegen den SC Freiburg.

Triumphieren die Breisgauer in München, zahlt der Sportwettenanbieter für 10 Euro Einsatz 105,00 Euro zurück. Schon ein Unentschieden ist mit einer Quote von 6,25 notiert.

In Liga zwei ist der Hamburger SV (Quote 2,25) Favorit im Derby beim Stadtrivalen FC St. Pauli (Quote 3,00).