Potsdam (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat Stürmerin Laura Radke verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt die 22-Jährige vom VfL Bochum. Dort erzielte sie in der abgelaufenen Spielzeit 16 Saisontore in der Regionalliga West. Zuvor war Radke für SGS Essen, Bayer Leverkusen und den MSV Duisburg aktiv gewesen und absolvierte bereits zwölf Einsätze in der Bundesliga.