Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat U21-Nationalspieler Kilian Fischer (21) verpflichtet. Der dritte Neuzugang für die kommende Saison kommt vom 1. FC Nürnberg und erhält beim VfL einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2027.

"Er ist hochtalentiert, physisch stark, bringt viel Tempo mit sowie eine sehr professionelle Einstellung. Er ist bereit, in der Bundesliga den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer über den Defensivspieler, der bevorzugt als Rechtsverteidiger spielt und für Nürnberg in der vergangenen Zweitligasaison auf 20 Einsätze kam.

"Die Voraussetzungen in Wolfsburg sind für einen jungen Spieler unglaublich", erklärte Fischer: "Hier kann man sich auf einem Topniveau in einem ruhigen Umfeld entwickeln." Für die neue Spielzeit hatten die Wolfsburger bereits Jakub Kaminski sowie Patrick Wimmer unter Vertrag genommen.