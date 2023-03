Frankfurt am Main (SID) - Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel wohl ohne eigene Fans auskommen. Wie die Hessen am Dienstagvormittag mitteilten, werde das "italienische Innenministerium eine Verfügung gegen den veranstaltenden Klub SSC Neapel erlassen, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt untersagt ist".

Dies betreffe auch das offizielle Gästekontingent der Eintracht über 2700 Tickets, wovon 2400 Plätze im Gästesektor sind. Das Rückspiel findet am 15. März (21.00 Uhr/DAZN) in Italien statt. Das Hinspiel hatte Napoli am Main mit 2:0 gewonnen.

Die Eintracht war am "späten Montagabend" von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) über die neuen Entwicklungen informiert worden und wird "sobald der konkrete Inhalt der Verfügung vorliegt, Stellung nehmen". Beim Hinspiel in Frankfurt war es zu einigen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen durch die Polizei rund um das Stadion gekommen.