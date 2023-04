Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters verstärken nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) ihre Offensive. Stürmer Charlie Jahnke kommt vom Ligarivalen Nürnberg Ice Tigers und will in Iserlohn seine Form wiederfinden. Der 25-Jährige bestritt bei den Franken in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur 13 Spiele (1 Scorerpunkt).

"Charlie hat sein großes Talent in seiner Laufbahn immer wieder gezeigt", sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel: "Jetzt ist er wieder fit und will sich bei uns beweisen."

Jahnke stammt aus der Jugend der Eisbären Berlin und bestritt ab 2019 vier Länderspiele unter dem damaligen Bundestrainer Toni Söderholm. Iserlohn hatte in der vergangenen Saison die Play-offs deutlich verpasst.