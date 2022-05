München (SID) - Eishockey-Vizemeister Red Bull München holt Stürmer Andreas Eder zurück. Der 26-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Straubing Tigers. Mit den Münchnern hatte Eder 2016, 2017 und 2018 den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Insgesamt 14-mal trug er bislang das Trikot der Nationalmannschaft.

"Andreas ist ein Kind unserer Organisation und hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren in der Ferne als Person und Spieler super weiterentwickelt", sagte Manager Christian Winkler: "In der letzten Saison war er einer der besten deutschen Scorer und hat sich auch zum Powerplay-Spezialisten entwickelt."