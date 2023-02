Tabellenführer Red Bull München hat seine Ergebniskrise in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet.

Köln (SID) - Tabellenführer Red Bull München hat seine Ergebniskrise in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet. Nach zuletzt drei Niederlagen siegte der Vizemeister bei Titelverteidiger Eisbären Berlin am Freitagabend mit 4:3 (0:0, 3:2, 1:1). Während die Münchner weiter komfortabel an der Spitze liegen, mussten die Berliner als Tabellen-13. den nächsten herben Rückschlag im Play-off-Rennen hinnehmen.

Nach einem chancenarmen Anfangsdrittel kamen beide Vorjahresfinalisten torhungrig zurück auf die Eisfläche. Den Doppelschlag des Spitzenreiters konterten die Eisbären, doch nur zwölf Sekunden nach dem 2:2-Ausgleich brachte Yasin Ehliz (40.) das Gästeteam von Don Jackson erneut in Führung. In der "Crunch-Time" erhöhte Christopher Desousa (57.) vorentscheidend, Kevin Clarks Anschlusstreffer drei Sekunden vor der Schlusssirene kam zu spät.

Neuer Tabellenzweiter ist der ERC Ingolstadt, der dank eines 5:3 (3:0, 0:3, 2:0) bei den Schwenninger Wild Wings an den punktgleichen Adler Mannheim vorbeizog. Derweil baute die Düsseldorfer EG ihre Siegesserie auf vier Spiele aus. Im NRW-Duell bei den Iserlohn Roosters gewann die DEG mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) und verteidigte Play-off-Rang fünf.

Die Kölner Haie verloren indes nach zuvor vier Erfolgen am Stück. Bei den Grizzlys Wolfsburg unterlagen die Rheinländer mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) und rutschten auf Platz acht ab. Am Tabellenende feierten die Augsburger Panther einen 8:2 (4:0, 3:2, 1:0)-Kantersieg gegen Schlusslicht Bietigheim Steelers. Während Bietigheim kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt hat, ist die Luft für Augsburg auch trotz des Kantersieges dünn. Die Eisbären Berlin am rettenden Ufer sind weiter deutlich voraus.