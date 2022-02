Köln (SID) - Die deutschen Biathleten wollen bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Staffelrennen den Medaillenfluch bannen. Das Quartett in der Besetzung Erik Lesser, Benedikt Doll, Philip Nawrath und Roman Rees strebt über 4x7,5 km endlich die erste Medaille in Peking an. Start ist um 7.30 Uhr MEZ.

Francesco Friedrich steht vor seinem dritten Gold-Coup bei Olympischen Winterspielen. Der elfmalige Weltmeister geht als Führender in die beiden abschließenden Läufe der Zweier-Entscheidung um 13.15 sowie um 14.50 Uhr MEZ. Auf Silberkurs liegt der Stuttgarter Johannes Lochner.

Siegen oder Fliegen: So lautet das Motto für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor dem Play-off-Duell mit der Slowakei. Um 5.10 Uhr MEZ kann die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm ihren Medaillentraum weiterleben. Bei einer Niederlage stünde die Heimreise an.

Vinzenz Geiger und Co. gehen im Wettbewerb von der Großschanze als Mitfavoriten an den Start. Auf Geiger, der von der Normalschanze triumphiert hatte, wartet der Sprunglauf ab 9.00 Uhr MEZ. Um 11.30 Uhr MEZ geht es für die Kombinierer in den 10-km-Langlauf.

Kira Weidle will in der alpinen Abfahrt den Sprung aufs Podest schaffen. Die Starnbergerin geht nach ihren guten Trainingseindrücken in der zweiten Speed-Entscheidung der Frauen als Mitfavoritin an den Start ab 4.00 Uhr MEZ.