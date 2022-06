New York (SID) - Ein Trikot von Eishockey-Legende Wayne Gretzky hat bei einer Auktion einen Rekordpreis erzielt. Ein unbekannter Käufer zahlte 1,452 Millionen Dollar für das Jersey, das der Kanadier 1988 in seinem letzten Spiel für die Edmonton Oilers getragen hatte. Es handelte sich um das vierte und zugleich letzte Spiel in der Play-off-Finalserie gegen die Boston Bruins - das Trikot weist daher noch Rückstände von Champagner auf.

Den bisherigen Rekord hatte 1972 ein Trikot der kanadischen Nationalmannschaft erzielt. Getragen wurde es von Paul Henderson, der im achten und letzten Spiel der sogenannten Summit Series gegen die Sowjetunion den Siegtreffer zum 6:5 erzielte. Es wechselte bei einer Auktion für 1,3 Millionen Dollar den Besitzer.