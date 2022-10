Der Streamingdienst MagentaTV überträgt am Sonntag ab 11.40 Uhr die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EURO 2024 in Deutschland live.

Frankfurt am Main (SID) - Der Streamingdienst MagentaTV überträgt am Sonntag ab 11.40 Uhr die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EURO 2024 in Deutschland live. Die Gruppen werden in Frankfurt/Main ermittelt.

Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom hält die Rechte an allen 51 Spielen der EM-Endrunde, die am 14. Juni 2024 in München eröffnet wird. Weltmeister Philipp Lahm, Organisationschef der EM 2024, wird als Interview-Partner für Moderator Sascha Bandermann zur Verfügung stehen. Christian Strassburger kommentiert die Auslosung.

Der viermalige Weltmeister Deutschland ist als Gastgeber automatisch für die EURO qualifiziert und nicht in den Lostöpfen.