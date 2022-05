Wolfsburg (SID) - Trainer Florian Kohfeldt steht beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg womöglich vor dem Aus. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 39-Jährige nicht mehr das volle Vertrauen bei den Klubchefs genießen.

Am Sonntag kamen die VfL-Verantwortlichen um Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer demnach zu einer Saisonanalyse zusammen, die nach kicker-Informationen zur erneuten Trennung vom Trainer führen könnte.

Schmadtke und Schäfer hatten zuletzt wiederholt davon gesprochen, mit Kohfeldt in die neue Saison gehen zu wollen. Der frühere Bremer Kohfeldt, der noch nach dem Spiel am Samstag gegen Bayern München (2:2) über die Saisonplanung gesprochen hatte, sagte am Sonntag laut Bild-Zeitung zwei länger geplante Interview-Termine "angeblich krankheitsbedingt" ab.

Kohfeldt hatte den Trainerposten in Wolfsburg erst im Oktober 2021 von dem glücklosen Mark van Bommel übernommen und bei den Wölfen einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben. Der VfL war zu dem Zeitpunkt Neunter in der Liga und spielte in der Gruppenphase der Champions League.

Am Samstag beendete Wolfsburg die Saison schließlich auf dem zwölften Platz. Aus der Gruppenphase der Königsklasse hatte sich der ambitionierte Werksklub schon vor Weihnachten als Letzter verabschiedet und somit auch das Minimalziel Europa League verpasst.