Rennfahrerin Carrie Schreiner wird als erste Deutsche in der neuen F1 Academy an den Start gehen.

Köln (SID) - Rennfahrerin Carrie Schreiner wird als erste Deutsche in der neuen F1 Academy an den Start gehen. In der Frauenrennserie unter dem Dach der Formel 1 steigt die 24-Jährige künftig für ART ins Cockpit. Der französische Rennstall war in der Vergangenheit am Werdegang prominenter Rennfahrer beteiligt.

"Ich bin stolz darauf, mich in die Liste ihrer Fahrer wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Nico Rosberg einzureihen", sagte Schreiner: "Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, dass die Formel 1 eine eigene Meisterschaft für Frauen ins Leben ruft."

Der Weltverband FIA und die Formel 1 wollen mit der F1 Academy eine Plattform bereitstellen, um Frauen auf dem Weg in die Formel 1 gezielt zu fördern.

Für Schreiner ist es eine Rückkehr ins Formel-Auto. Die Saarländerin hatte den Kartsport und die Formel 4 durchlaufen, anschließend wechselte sie in den GT-Sport und auf die Langstrecke.