Köln (SID) - Weltmeister Max Verstappen geht als klarer Favorit auch ins vorletzte Rennen der Formel-1-Saison am Sonntag (19.00 Uhr/Sky und RTL) in Brasilien. Gewinnt der Niederländer zum 15. Mal in diesem Jahr, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 1,57-Fache des Einsatzes aus. Hinter Verstappen folgt Rekordchampion Lewis Hamilton ( Mercedes). Der Vorjahressieger aus Großbritannien ist in Sao Paulo mit der Quote 5,00 notiert.

Eine der letzten Entscheidungen der Saison in der Königsklasse des Motorsports fällt im Kampf um die Vizemeisterschaft. Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari und Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez (Mexiko) sieht bwin auf Augenhöhe (Siegquote 10,00). Kevin Magnussen (Dänemark), der sich überraschend die Pole Position für das Sprintrennen am Samstag (20.30 Uhr MEZ/Sky) gesichert hatte, ist im Haas klarer Außenseiter (501,00).