Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht als großer Favorit in das Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien.

Silverstone (SID) - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ( Niederlande) geht als großer Favorit in das Qualifying (16.00 Uhr/Sky) zum Großen Preis von Großbritannien. Der Red-Bull-Pilot deklassierte die Konkurrenz im letzten freien Training vor dem Kampf um die Pole Position in Silverstone und hatte am Ende über vier Zehntelsekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko). Dritter wurde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (+0,447).

Fanliebling Lewis Hamilton ( Mercedes) konnte das Tempo an der Spitze nicht mitgehen, scheint als Fünfter (+0,587) aber in Schlagdistanz zu Ferrari zu sein. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/+1,692) landete im Aston Martin auf Rang zwölf, Mick Schumacher (+1,609) schaffte es als Neunter in die Top Ten.

Titelverteidiger Verstappen führt die WM vor dem zehnten Rennen der Saison (Sonntag, 16.00 Uhr/RTL und Sky) mit 46 Punkten souverän an, der 24-Jährige hat sechs der bisher neun Rennen gewonnen.