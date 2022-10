Köln (SID) - Golfprofi Yannik Paul (Viernheim) hat seinen ersten Turniersieg auf der DP World Tour gefeiert. Der 28-Jährige gewann am Sonntag die Mallorca Open nach einer dramatischen Schlussrunde, am Ende reichten 269 Schläge denkbar knapp für den Triumph: Nur einen Schlag mehr benötigten sein deutscher Landsmann Nicolai von Dellingshausen (Hubbelrath) und der Engländer Paul Waring.

"Ich brauche erstmal eine Minute, es war wirklich schwer heute", sagte Paul nach der Entscheidung: "Ich hätte mir kein besseres Ende erträumen können. Es ist wirklich ein wahr gewordener Traum." Erst in diesem Jahr war er in die DP World Tour aufgestiegen, die früher als European Tour bekannt war.

Auf Mallorca lebte er nun vor allem von seinen starken Vorstellungen am zweiten und dritten Tag. Mit einer 71er-Par-Runde war er gestartet, am Freitag (64) und Samstag (62) steigerte er sich dann deutlich. Am Sonntag allerdings benötigte Paul 72 Schläge, es genügte dennoch knapp. Nach dem entscheidenden Putt schrie er seine Freude heraus. Auf der DP World Tour war Pauls bislang bestes Ergebnis ein zweiter Platz gewesen, den er im Mai in Antwerpen geholt hatte.

Auch von Dellingshausen spielte um seinen ersten Sieg auf der Tour. Der 29-Jährige stellte nun sein bestes Ergebnis ein, 2021 hatte er auf Teneriffa schon einmal einen zweiten Platz geholt. In Hurly Long (St. Leon-Rot/273) schaffte es sogar noch ein dritter Deutscher Golfer als Neunter in die Top 10.