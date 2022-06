Wegen einer Verletzung am Handgelenk hat Martin Kaymer seine Teilnahme an der US Open der Golfprofis ab Donnerstag in Boston abgesagt.

Hamburg (SID) - Wegen einer Verletzung am Handgelenk hat Martin Kaymer seine Teilnahme an der US Open der Golfprofis ab Donnerstag in Boston abgesagt. Der zweimalige Major-Gewinner aus Mettmann gab seinen Rückzug nach dem Premieren-Turnier der umstrittenen neuen Saudi-Tour LIV am Wochenende in London bekannt. Dort hatte der 37-Jährige den 16. Platz belegt und dafür ein Preisgeld von 240.000 Dollar kassiert.

Ungeachtet des Ausschlusses der "Golf-Rebellen" der neuen Serie, die wegen der immensen finanziellen Unterstützung aus Saudi-Arabien in der Kritik steht, aus der US-Tour wäre Kaymer in Boston startberechtigt gewesen. Das Turnier wird nicht von der PGA, sondern vom US-Golfverband ausgerichtet, wegen seines Sieges 2014 ist Kaymer bis 2024 automatisch sportlich qualifiziert.