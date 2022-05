Frankfurt am Main (SID) - Tiger Woods startet um 15.11 Uhr MESZ (Ortszeit: 8.11 Uhr) in das zweite Majorturnier seit seinem folgenschweren Unfall im vergangenen Jahr. Der Golf-Superstar geht bei der PGA Championship im Southern Hills Country Club in Tulsa am Donnerstag mit Rory McIlroy ( Nordirland) und Jordan Spieth (USA) auf die erste Runde.

Nach seinem Comeback beim US Masters im April sieht sich Woods weiter auf einem guten Weg. Auf die Frage, ob er die PGA Championship in diesem Jahr zum fünften Mal gewinnen könne, antwortete der 46-Jährige: "Ich habe das Gefühl, dass ich es kann, definitiv." Er fühle sich "viel stärker" als vor rund einem Monat.

In Abwesenheit von Vorjahressieger Phil Mickelson gehört etwa Masters-Champion Scottie Scheffler beim Turnier im US-Bundesstaat Oklahoma erneut zu den Favoriten. Der Weltranglistenerste schlägt um 20.36 Uhr MESZ das erste Mal ab.

Aus deutscher Sicht richten sich die Blicke auf Martin Kaymer und Alex Cejka. Der 51-jährige Cejka (München) startet um 19.47 Uhr MESZ, Kaymer (Mettmann), der das Turnier 2010 gewonnen hatte, wenig später um 20.20 Uhr MESZ.