Magdeburg (SID) - Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach der herben 22:29-Pleite gegen das Starensemble von Paris St. Germain siegte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in eigener Halle mit 33:27 (17:16) gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock. Der SCM sprang durch den dritten Erfolg im vierten Spiel vorerst auf Rang zwei der Gruppe A.

Dabei hatten die Magdeburger nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge auch mit den Polen zunächst Probleme, drehten in der zweiten Hälfte aber auf und siegten am Ende souverän. Kay Smits und Gisli Kristjansson ebneten mit je acht Treffern den Weg zum Heimsieg.