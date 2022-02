Nach einer Reihe von Absagen nominiert Bundestrainer Alfred Gislason sein Aufgebot für die Handball-EM in der Slowakei und Ungarn.

Köln (SID) - Nach einer Reihe von Absagen nominiert Bundestrainer Alfred Gislason sein Aufgebot für die Handball-EM in der Slowakei und Ungarn. Unter anderem stehen dem Isländer der ungeimpfte Juri Knorr, Fabian Wiede, Hendrik Pekeler und Paul Drux nicht zur Verfügung. Voraussichtlich wird Gislason 19 Spieler berufen.

Olympiasieger Florian Wellbrock schwimmt bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi über 1500 m Freistil um Gold. Der 24-Jährige erreichte auf seiner Paradestrecke als Vorlaufdritter das Finale, lediglich der ukrainische Olympiazweite Michailo Romantschuk und der Tunesier Ahmed Hafnaoui waren knapp schneller.

Nach seinem Premierensieg über Landsmann Martin Schindler hat Debütant Florian Hempel bei der Darts-WM in London eine ziemlich schwierige Aufgabe vor der Brust. Der 31-Jährige aus Köln trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer fünf gesetzten Belgier Dimitri Van den Bergh.