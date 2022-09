Leipzig (SID) - Der frühere Weltmeister Henning Fritz warnt vor dem Saisonstart der Handball-Bundesliga vor einer Überlastung der Nationalspieler. "Die Belastung für Top-Spieler, die im Verein, in der Champions-League und in der Nationalmannschaft spielen, ist so groß, dass es eine große Verletzungsgefahr gibt", sagte der ehemalige Nationalkeeper bei Sportradio Deutschland.

Fritz nennt das eine "missliche Situation", über die seit 20 Jahren diskutiert werde. "Die Frage ist, wer ist derjenige, der hier eine Entscheidung treffen kann. Der Spieler will jedes Event mitnehmen und die Verantwortlichen brauchen die Gelder, um die Spieler bezahlen zu können", so der 47-Jährige.

"Man befindet sich in einer Sackgasse, in der man langfristige Entscheidungen treffen muss. Wir wollen Spitzensport sehen, der hochattraktiv, modern, athletisch und schnell ist. Die Belastung für die Spieler ist viel zu groß. Daher sollte man nach Lösungen suchen. Alle Verantwortlichen sollten sich an einen Tisch setzen und eine Entscheidung treffen", erklärte der frühere Welthandballer.