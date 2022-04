Köln (SID) - Nils Torbrügge wird neuer Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten GWD Minden. Damit kehrt der 29-Jährige zum 1. Juli in leitender Funktion zum ostwestfälischen Traditionsverein zurück. Das teilte der Klub am Montag mit. "Mit meinen Kenntnissen aus der sportlichen und aktuellen beruflichen Tätigkeit gilt es ab Sommer, an das vorhandene Potenzial anzuknüpfen", betont der künftige GWD-Geschäftsführer.

Zwischen 2008 und 2016 war Torbrügge für die Grün-Weißen selbst auf Torejagd gegangen. Schon damals arbeitete er an seinem zweiten beruflichen Standbein und engagierte sich projektbezogen in der GWD-Geschäftsstelle. Aktuell trägt der Kreisläufer beim Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen nicht nur das Trikot, sondern steht dem Klub auch als Assistent der Geschäftsführung zur Verfügung.