Flensburg (SID) - Der deutsche Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt muss in der Champions League um den Achtelfinaleinzug zittern. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla kam am vorletzten Spieltag in Gruppe B in eigener Halle gegen den FC Porto über ein 26:26 (14:13) nicht hinaus, mit einem Erfolg wäre das Weiterkommen praktisch sicher gewesen.

Flensburg hat nach dem Remis aber sowohl die Portugiesen als auch Dinamo Bukarest noch im Nacken. Zudem muss der Kontinentalverband EHF klären, wie mit dem ukrainischen Vertreter Motor Saporoschje und seinen wegen des Krieges nicht absolvierten Spielen verfahren wird.

"Wir waren manchmal zu passiv. Am Ende hatten wir aber nochmal die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das haben wir nicht getan, deswegen sind wir enttäuscht", sagte Machulla: "Ich weiß nicht, was das genau bedeutet in dieser Gruppe, niemand weiß das im Moment."

Teitur Örn Einarsson war mit acht Toren der erfolgreichste Werfer der SG, die in einem durchweg engen Spiel über weite Strecken der zweiten Hälfte einem knappen Rückstand hinterher lief. Emil Jakobsen gelang kurz vor Ende der Ausgleich, durch den Flensburg vor seinem letzten Gruppenspiel beim FC Barcelona am Donnerstag kommender Woche zumindest vorläufig den fünften Rang einnimmt.