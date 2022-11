Köln (SID) - Der schwedische Handball-Europameister Albin Lagergren verlässt nach der laufenden Saison die Rhein-Neckar Löwen und kehrt zum deutschen Meister SC Magdeburg zurück. Von dort war er 2020 nach Mannheim gekommen.

"Wir haben einige Gespräche geführt und deutlich gemacht, dass wir gerne mit ihm verlängern würden", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann, "seine Entwicklung unter Sebastian Hinze ist sehr erfreulich. Letztendlich müssen wir seinen Entschluss akzeptieren."

In seinen ersten beiden Spielzeiten im Löwen-Trikot erzielte Lagergren 164 Tore in 76 Pflichtspielen. In der laufenden Saison kommt er auf 49 Tore in zwölf Partien. Im Januar gewann der 30-Jährige mit Schweden den EM-Titel und war dabei einer der Leistungsträger.