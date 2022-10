Metz (SID) - Emily Bölk fand den beherzten Auftritt gegen den Olympiasieger "schon sehr cool", und auch Bundestrainer Markus Gaugisch zog ein "grundsätzlich positives Fazit": Trotz der 31:34 (15:16)-Niederlage im ersten von zwei Härtetests gegen Frankreich wähnen sich die deutschen Handballerinnen fünf Wochen vor der Europameisterschaft auf dem "richtigen Weg".

"Wir brauchen solche Spiele, um zu wachsen. Dann werden wir Schritt für Schritt vorankommen", sagte Gaugisch. Zwar habe man die Chance auf ein Remis in einer hektischen Schlussphase nicht genutzt, doch vor allem in der Deckung sah er am Freitagabend eine "wahnsinnig aktive" deutsche Mannschaft. Das zweite Duell mit dem französischen Top-Team bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) schon am Sonntag (17.15 Uhr) in Nancy.

Vor 4500 Zuschauern in der ausverkauften Halle in Metz agierte das deutsche Team lange Zeit auf Augenhöhe, ließ sich unterm Strich aber noch zu oft von Tempogegenstößen überrumpeln. "Es war mehr drin", monierte Co-Kapitänin Alina Grijseels von Borussia Dortmund, die mit sieben Treffern zur besten Torschützin avanciert war: "Wir sehen genau, woran wir noch arbeiten müssen zur EM."

Dennoch überwog nicht bloß für Bölk "das Positive". 31 eigene Treffer gegen den Vizeweltmeister zeugen von einer durchsetzungsstarken Offensive und im Tor zeigte Katharina Filter mit 13 Paraden, dass das Fehlen von Dinah Eckerle (Schwangerschaft) zu verschmerzen ist. "Im Großen und Ganzen können wir relativ zufrieden sein", sagte Kreisläuferin Meike Schmelzer.

Die beiden Länderspiele gegen Frankreich gelten als wichtige Standortbestimmung vor der EM in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien (4. bis 20. November). Es wird das erste Turnier unter Gaugisch, der im April den glücklosen Niederländer Henk Groener als DHB-Coach abgelöst hatte.