Mainz (SID) - Personeller Wechsel beim ZDF: Dr. Yorck Polus wird ab 1. Januar die Leitung der Hauptredaktion Sport übernehmen. Das teilte der Sender aus Mainz am Freitag mit. Der 52 Jahre alte promovierte Sportwissenschaftler und Sportmediziner tritt damit die Nachfolge von Thomas Fuhrmann an, der seit Oktober als Beauftragter für Sportstrategie in der Intendanz des ZDF tätig ist.

Polus arbeitet seit 22 Jahren für das ZDF und leitet seit knapp fünf Jahren die ZDF-Redaktion "sportstudio reportage". Zudem berichtete er schon mehrfach von Olympischen Spielen und moderierte Livesendungen der Handball-Welt- und Europameisterschaften.