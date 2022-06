Rieti (SID) - Olympiasieger Marcell Jacobs steht nach einer Verletzungspause vor seinem Comeback über 100 m. Der 27-Jährige will überraschend am Samstag bei den italienischen Meisterschaften starten, wie er bei Twitter ankündigte. Jacobs hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme pausieren müssen, seit seinem Saisoneinstieg am 18. Mai lief er kein Rennen mehr. In Tokio hatte er in 9,80 Sekunden sensationell Gold gewonnen.