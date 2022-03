Hamburg (SID) - Das deutsche Leichtathletik-Team fährt mit 19 Athletinnen und Athleten zur Hallen-WM nach Belgrad (18. bis 20. März). Angeführt wird das Aufgebot von den beiden Sprinterinnen Gina Lückenkemper (Berlin) und Tatjana Pinto (Wattenscheid), bei den Männern ist unter anderem der ehemalige Dreisprung-Europameister Max Heß (Chemnitz) dabei.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hatte bereits angekündigt, aus Rücksicht auf die Vorbereitung für die Sommersaison nicht in Belgrad starten zu wollen. Mit der WM in Eugene/USA und der Heim-EM in München stehen im Sommer gleich zwei Höhepunkte in diesem Jahr an.

"Nach der Hallen-DM in Leipzig wollen wir bei der Hallen-WM zeigen, dass auch ein kleines deutsches Team mit guten Leistungen für Aufsehen sorgen kann", sagte Chefbundestrainerin Annett Stein. Das deutsche Team in der Übersicht:

Männer

60 Meter: Aleksandar Askovic (München)

60 Meter Hürden: Gregor Traber (Tübingen)

400 Meter: Patrick Schneider (Wattenscheid)

800 Meter: Marc Reuther (Frankfurt/M.)

1.500 Meter: Robert Farken (Leipzig), Christoph Kessler (Karlsruhe)

3.000 Meter: Sam Parsons (Frankfurt/M.), Maximilian Thorwirth (Düsseldorf)

Stabhochsprung: Torben Blech (Leverkusen), Oleg Zernikel (Landau)

Dreisprung: Max Heß (Chemnitz)

Siebenkampf: Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied)

Frauen:

60 Meter: Gina Lückenkemper (Berlin), Tatjana Pinto (Wattenscheid)

60 Meter Hürden: Monika Zapalska (Wattenscheid)

3.000 Meter: Hanna Klein (Tübingen)

Dreisprung: Neele Eckhardt-Noack (Göttingen)

Kugelstoß: Sara Gambetta (Halle/Saale), Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge)