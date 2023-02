Weltrekordler Christian Coleman aus den USA hat das mit Spannung erwartete 60-m-Duell bei den Millrose Games in New York klar für sich entschieden.

Köln (SID) - Weltrekordler Christian Coleman aus den USA hat das mit Spannung erwartete 60-m-Duell bei den traditionellen Millrose Games der Leichtathleten in New York gegen 200-m-Weltmeister Noah Lyles (USA) klar für sich entschieden. Coleman, Doppel-Weltmeister 2019 in Doha, setzte sich in der Jahres-Weltbestzeit von 6,47 Sekunden durch und lag damit 13 Hundertstel über seiner Bestmarke von 6,34 aus dem Jahr 2018.

Der 26-Jährige bewies dabei starke Nerven. Zuvor hatte Noah Lyles, vergangene Woche in Boston auf 6,51 verbessert, einen Fehlstart und war disqualifiziert worden. Nach einem Protest durfte er doch starten und kam in 6,53 als Dritter ins Ziel. Coleman und Lyles streben bei der WM im August in Budapest und bei Olympia 2024 in Paris den Titel über 100 m an.

"Du musst professionell bleiben in solchen Momenten", erklärte Coleman nach dem Rennen, "du musst gefasst und entspannt bleiben, um dann deinen Rennplan durchzuführen."

Im Kugelstoßen setzte sich Olympiasieger Ryan Crouser mit 22,58 m durch und erzielte damit ebenso eine Jahres-Weltbestleistung wie seine Disziplinkollegin und Weltmeisterin Chase Ealey mit 20,03 m. Gleiches gilt für Olympiasiegerin Katie Moon (alle USA) mit 4,81 m im Stabhochsprung.