Lauf-Star Sifan Hassan (Niederlande) feiert am 23. April in London ihr Marathon-Debüt.

London (SID) - Lauf-Star Sifan Hassan (Niederlande) feiert am 23. April in London ihr Marathon-Debüt. Die "Neugier" treibe sie auf die Straße, sagte die 30-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über 5000 und 10.000 m sowie Bronze über 1500 m gewonnen hatte. Einen endgültigen Abschied von der Bahn plant Hassan derzeit nicht.

"Ich will nur sehen, wie gut ich es kann", sagte Hassan, die in London auf starke Konkurrenz treffen wird: "Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht,dauerhaft auf den Marathon umzusteigen." Die klassischen 42,195 km seien eine "große Herausforderung. Es ist ganz anders als auf der Bahn."

Hassan bekommt es in London unter anderem mit der Weltrekordhalterin Brigid Kosgei (2:14:04 Stunden) und Olympiasiegerin Peres Jepchirchir (beide Kenia) zu tun. Laut des Veranstalters werden zehn Frauen am Start sein, die eine Bestzeit von unter 2:19 Stunden haben, und fünf, die bereits unter der 2:18-Stunden-Marke geblieben sind.