Hamburg (SID) - Der Weltverband World Athletics (WA) hat einen Hilfsfonds für ukrainische Leichtathleten aufgelegt. Mit dem Geld soll sichergestellt werden, "dass ukrainische Spitzenathleten und ihre wichtigsten Betreuer nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine weiterhin trainieren, sich qualifizieren und an Weltmeisterschaften teilnehmen können", wie es in einer Mitteilung hieß.

WA geht davon aus, dass in diesem Jahr bis zu 100 ukrainische Athleten finanzielle Unterstützung benötigen. Das Startkapital des Fonds liegt bei 190.000 US-Dollar (knapp 175.000 Euro), die Laufzeit ist bis zum Jahresende 2023 vorgesehen.