Speerwerfer Julian Weber hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene eine Medaille verpasst.

Eugene (SID) - Speerwerfer Julian Weber hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene eine Medaille verpasst. Wie schon bei Olympia in Tokio musste sich der 27 Jahre alte Mainzer mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Fehlten ihm bei den Sommerspielen noch 14 Zentimeter zu Bronze, waren es diesmal 1,23 Meter.

Weber kam im ersten Durchgang auf 86,86 m, konnte diese Weite aber nicht mehr steigern. Mit seiner Saisonbestweite von 89,54 m hätte er Silber geholt.

Weltmeister wurde wie vor drei Jahren in Doha Anderson Peters aus Grenada mit 90,54 m vor Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien (88,13). Bronze ging an den Tschechen Jakub Vadlejch (88,09).

Vize-Europameister Andreas Hofmann (Mannheim) war mit Rückenproblemen in der Qualifikation ausgeschieden. Der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter (Offenburg), 2017 in London Weltmeister und 2019 in Doha WM-Dritter, hatte seinen Start wegen einer Schulterverletzung abgesagt. Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) fehlte nach zuletzt schwachen Leistungen.