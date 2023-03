Englands Tabellenführer FC Arsenal hat sich in der Premier League keine Blöße gegeben und den Vorsprung auf Meister Manchester City wieder vergrößert.

Köln (SID) - Englands Fußball-Tabellenführer FC Arsenal hat sich in der Premier League keine Blöße gegeben und den Vorsprung auf Meister Manchester City wieder vergrößert. Durch ein ungefährdetes 3:0 (3:0) bei Aufsteiger FC Fulham bauten die Gunners ihr Polster wieder auf fünf Punkte aus. City war zuvor durch ein 1:0 am Samstagabend bei Crystal Palace an den Ligaprimus herangerückt.

Innenverteidiger Gabriel (21.) mit einem Kopfball sowie Youngster Gabriel Martinelli (26.) und Martin Ödegaard (45.+2) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Fulham, das mit dem deutschen Torwart Bernd Leno spielte, steht trotz der Niederlage auf Rang neun und ist von den Abstiegsrängen weit entfernt.

Rekordmeister Manchester United musste hingegen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Eine Woche nach dem 0:7-Debakel gegen den FC Liverpool kamen die Red Devils gegen Schlusslicht FC Southampton nicht über ein 0:0 hinaus.

Ein Nackenschlag war dabei die Rote Karte gegen Casemiro (34.). Der Mittelfeldstar wurde nach Videobeweis wegen groben Foulspiels des Feldes verwiesen, da es der zweite Platzverweis des Brasilianers in dieser Saison ist, wird er ManUnited wohl länger fehlen. Manchester liegt weiterhin auf Rang drei, allerdings schon elf Zähler hinter dem Spitzenduo.