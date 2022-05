Glasgow (SID) - Celtic Glasgow ist zum 52. Mal schottischer Fußball-Meister. Durch ein 1:1 bei Dundee United sicherte sich die Mannschaft von Teammanager Ange Postecoglou bereits am vorletzten Spieltag ihren zehnten Titel in den vergangenen elf Jahren. Damit hat Celtic die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League sicher.

Titelverteidiger Glasgow Rangers, am kommenden Mittwoch Gegner von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale in Sevilla, gewann zwar sein Heimspiel gegen Ross County 4:1, hat aber bei sechs Punkten Rückstand keine Chance mehr, den Dauerrivalen noch abzufangen. In der vergangenen Saison hatten die Rangers, mit 55 nationalen Titeln europäischer Rekordmeister, am Ende 25 Punkte Vorsprung auf Celtic.