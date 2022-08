Bundeskanzler Olaf Scholz wird sich am 9. August mit der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einem Gespräch in Frankfurt/Main treffen.

Berlin (SID) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird sich am 9. August mit der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einem Gespräch in Frankfurt/Main treffen. Wie Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch mitteilte, soll es dabei unter anderem um die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei Turnierprämien gehen.

Außerdem sei es dem Kanzler ein Anliegen, die deutschen Nationalspielerinnen sowie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu treffen, sagte der Regierungssprecher. Bei seinem Besuch des EM-Finals, das Deutschland 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen England verloren hatte, habe Scholz das Team ins Bundeskanzleramt eingeladen. Einen Termin hierfür werde man noch mitteilen.

Bereits am Sonntag hatte Scholz seinen Besuch beim DFB in der Pause des Endspiels in der ARD angekündigt: "Herr Bierhoff und ich sind verabredet. Ich fahre nach Frankfurt", hatte der Bundeskanzler gesagt: "Wir werden uns nicht um das Thema drücken. Ich bin davon überzeugt, dass gleiche Bezahlung eine wichtige Rolle spielt."