Auch Star-Trainer Jürgen Klopp hat sich in die aktuelle deutsche Winnetou-Debatte eingemischt.

München (SID) - Nun hat sich auch Startrainer Jürgen Klopp in die aktuelle deutsche Winnetou-Debatte eingemischt. "Wer mich auch erzogen hat, ist Winnetou, Karl May", sagte der Teammanager des 19-maligen englischen Meisters FC Liverpool im Sport1-Podcast Leadertalk: "Da hast du Winnetou geguckt und gedacht, am Ende gewinnen immer die Guten. Bis heute bin ich ein großer Verfechter des Happy End."