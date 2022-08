Am ersten Wettkampftag der Europameisterschaften in München haben die deutschen Para-Kanutinnen drei Medaillen gewonnen.

Oberschleißheim (SID) - Am ersten Wettkampftag der Europameisterschaften in München haben die deutschen Para-Kanutinnen drei Medaillen gewonnen. Die Duisburgerin Katharina Bauernschmidt holte Bronze in der Startklasse VL2. Lillemor Köper und Esther Bode, Gold- und Bronze-Gewinnerinnen bei der WM im kanadischen Halifax, sicherten sich Gold und Silber in der nicht paralympischen Startklasse VL1.

Zuvor hatte es drei weitere Medaillen für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) gegeben. Der Kajak-Vierer siegte über die nicht olympische Distanz von 1000 m - genauso wie Sebastian Brendel und Tim Hecker im Canadier-Zweier. Zudem stand Jacob Schopf nach 500 m im Kajak-Einer ganz oben auf dem Podest.