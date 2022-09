IOC-Präsident Thomas Bach wird der umstrittenen Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zwei Besuche abstatten.

Lausanne (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach wird der umstrittenen Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zwei Besuche abstatten. "Ich werde zum Eröffnungsspiel und zum Finale dorthin reisen", sagte Bach dem französischen Radiosender Europe 1. Bach hatte bereits Spiele der WM 2014 in Brasilien und 2018 in Russland besucht.

Einen Boykott des Turniers lehnt Bach ab. "Unsere Position ist ganz klar: Die großen Sportereignisse und insbesondere die Olympischen Spiele sind da, um die Welt zu vereinen, nicht um sie zu spalten", sagte der 68-Jährige.

Im Eröffnungsspiel der WM trifft Gastgeber Katar auf Ecuador. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrer ersten Begegnung am 23. November auf Japan.