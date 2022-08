Die Erinnerungen an den 2. Mai 2021 sind bei Jürgen Klopp noch immer präsent, und in diesen Tagen kochen sie wieder hoch.

Liverpool (SID) - Die Erinnerungen an den 2. Mai 2021 sind bei Jürgen Klopp noch immer präsent, und in diesen Tagen kochen sie wieder hoch. Damals hatten Fans von Manchester United mit ihren wüsten Protesten dafür gesorgt, dass das Duell mit Klopps FC Liverpool kurzfristig ausfiel - und nun, pünktlich zum Wiedersehen, wollen sich die ManUnited-Anhänger wieder mit Aktionen gegen die Eigentümer-Familie Glazer wenden.

"Ich hoffe wirklich, dass es nicht (noch einmal, d. Red.) passiert, aber wenn es passiert, denke ich, dass wir die Punkte bekommen sollten", sagte Klopp vor dem Duell der kriselnden Schwergewichte am Montagabend (21.00 Uhr/Sky) im Old Trafford: "Wenn die Fans wollen, dass das Spiel nicht stattfindet, dann können wir das Spiel nicht einfach neu ansetzen und es irgendwo in eine unglaublich volle Saison packen. In einer solchen Situation sollte immer die andere Mannschaft die Punkte bekommen, weil sie damit nichts zu tun hat und sich darauf vorbereitet hat."

Findet das Spiel statt, treffen zwei Teams aufeinander, die ihren Saisonstart in den Sand gesetzt haben. Rekordmeister ManUnited ist nach zwei Niederlagen erstmals seit 30 Jahren Tabellenletzter, Vizemeister Liverpool steht mit zwei Punkten nur unwesentlich besser da.

Dass Liverpool die beiden Duelle in der Vorsaison mit 4:0 und 5:0 gewonnen hat, "kümmert mich mit Blick auf das jetzige Spiel überhaupt nicht", sagte Klopp: "Und wenn überhaupt können diese Ergebnisse ManUnited helfen, das sicher noch zusätzliche Motivation daraus ziehen kann."

Es sei ein besonderer Reiz, dass die Teams in dieser für beide schwierigen Situation gegeneinander spielen, sagte Klopp: "Die ganze Welt wird zuschauen, wir werden sehen, wie wir die Herausforderung meistern."

Einer der ebenfalls hinschaut ist Wayne Rooney, und der Rekordtorschütze der Red Devils gab dem neuen Teammanager Erik ten Hag einige Tipps mit auf den Weg. Den wechselwilligen Cristiano Ronaldo sollte ten Hag gar nicht erst aufstellen, riet Rooney in seiner Kolumne für die Sunday Times.

"Wenn ich in ten Hags Position wäre, würde ich möglichst viel Energie auf dem Platz sehen wollen", schrieb Rooney, der als Spieler zwölfmal gegen die Reds gewonnen hat: "Ronaldo hat nicht viel mit der Mannschaft trainiert. Er sieht so aus, als brauche er noch Zeit, um wirklich fit für ein Match zu sein. Er will den Klub verlassen - und ich würde ihn ziehen lassen."