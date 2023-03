Die Fußball-Ikone Just Fontaine ist tot. Wie die Familie der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch bestätigte, verstarb der Rekordtorschütze.

Paris (SID) - Die französische Fußball-Ikone Just Fontaine ist tot. Wie die Familie der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch bestätigte, verstarb der Rekordtorschütze bei einer WM im Alter von 89 Jahren.

Zwischen 1953 und 1960 erzielte Fontaine für die Franzosen 30 Treffer in nur 21 Länderspielen. Zur Legende wurde der in Marrakesch geborene Stürmer durch seine 13 Treffer bei der WM-Endrunde 1958 in Schweden - ein bis heute unerreichter Tor-Rekord, mit dem er sein Team zum ersten Mal ins Halbfinale führte.