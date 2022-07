Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann traut der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in England den Titel zu.

München (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann traut der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in England den Titel zu. "Wenn wir gegen Frankreich gewinnen, werden wir Europameister", sagte Hamann bei einem Sky-Pressegespräch am Dienstag.

Aber man dürfe die Französinnen nicht unterschätzen, sie seien eine "harte Nuss". Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) kämpft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im EM-Halbfinale um den Einzug in das Endspiel am Sonntag.

Hamann zeigte sich bereits vom ganzen Turnier begeistert. "Die Einschaltquoten sind fantastisch", sagte Hamann: "Das Turnier hat uns in einen Bann gezogen." Die ganze Nation fiebere mit.

Der Pay-TV-Anbieter Sky erweitert derweil mit zwei ehemaligen Nationalspielerinnen seine Expertenrunde für das Topspiel am Samstag. Julia Simic und Tabea Kemme werden künftig im Wechsel an der Seite von Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann stehen und ihre Einschätzungen abgeben.