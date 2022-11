Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat vor dem WM-Duell mit Weltmeister Frankreich in den höchsten Tönen von Christian Eriksen geschwärmt.

Doha (SID) - Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat vor dem WM-Duell mit Weltmeister Frankreich in den höchsten Tönen von Christian Eriksen geschwärmt. "Ich würde ihn gerne klonen. Ich hätte ihn gern im eigenen Strafraum und vorne vor dem anderen Tor", sagte Hjulmand am Freitag in Doha über den dänischen Offensivspieler von Manchester United.

"Christian ist das Herz unseres Teams, er ist der Rhythmus unseres Teams. Er versteht die Spielweise und den Fußball, er versteht die Intensität eines Matches", führte der frühere Bundesliga-Trainer von FSV Mainz 05 vor dem Duell mit dem Weltmeister am Samstag (17.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) aus. Eriksen sei ein "entspannter und sozialer" Mensch, "immer bereit, den Ball zu bekommen".

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Tunesien stehen die Skandinavier gegen den Titelverteidiger unter Druck. Hoffnung schöpft der EM-Halbfinalist aus der Nations League, wo in diesem Jahr zwei Siege gegen die Franzosen gelangen.

"Ich habe großen Respekt vor Frankreich, aber wir wissen auch wie stark wir sind", sagte Hjulmand: "Wenn wir das Maximum abrufen, haben wir eine Chance auf ein gutes Ergebnis."