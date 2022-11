Mit Bayern Münchens Alphonso Davies und Jonathan David vom OSC Lille tritt Kanadas Nationalmannschaft zur ihrer ersten WM nach 36 Jahren an.

Köln (SID) - Mit Bayern Münchens Außenbahn-Ass Alphonso Davies und Sturmjuwel Jonathan David vom OSC Lille an der Spitze tritt Kanadas Fußball-Nationalmannschaft zur ihrer ersten WM-Teilnahme nach 36 Jahren an. Chefcoach John Herdman nominierte unter den 26 Spielern für die Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) 15 Europa-Legionäre - darunter den 39 Jahre alten Atiba Hutchinson von Besiktas Istanbul.

Neben Davies bringt Junior Hoilett vom FC Reading Deutschland-Erfahrung (Paderborn, St. Pauli) mit. Die Kanadier treffen in Katar in Gruppe F auf Belgien, Marokko und Kroatien. - Das kanadische Aufgebot (Positionen gemäß Kanadas Verband):

Tor: Milan Borjan (Roter Stern Belgrad), James Pantemis (CF Montreal), Dayne St. Clair (Minnesota United)

Abwehr: Sam Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panetolikos), Alistair Johnston, Kamal Miller, Joel Waterman (alle CF Montreal), Richie Laryea (Toronto FC), Steven Vitoria (GD Chaves)

Mittelfeld: Stephen Eustaquio ( FC Porto), Liam Fraser (KMSK Deinze), Atiba Hutchinson (Besiktas), Mark-Anthony Kaye, Jonathan Osorio (beide Toronto FC), Ismael Kone, Samuel Piette (beide CF Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone)

Angriff: Tajon Buchanan, Cyle Larin (Club Brügge), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Jonathan David (OSC Lille), Alphonso Davies ( Bayern München), Junior Hoilett (FC Reading), Liam Millar (FC Basel), Ike Ugbo (ESTAC Troyes)