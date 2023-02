Rabat (SID) - Der brasilianische Fußball-Renommierklub Flamengo aus Rio de Janeiro hat sich bei der Klub-WM in Marokko den dritten Platz gesichert. Die Mannschaft um den früheren Bayern-Star Arturo Vidal gewann am Samstag im kleinen Finale gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly in Überzahl mit 4:2 (1:1). Am Abend (20.00 Uhr) spielen Rekordsieger Real Madrid und Al-Hilal aus Saudi-Arabien um den Titel.

Gabriel Barbosa (11., Foulelfmeter/84., Handelfmeter) und Pedro (77./90.+1) trafen für die Brasilianer in Rabat. Für Al Ahly, das vom früheren Bundesliga-Coach Marcel Koller trainiert wird, war Ahmed Abdelkader (37./60.) erfolgreich. In der 69. Minute sah Al Ahlys Khalid Abdullfatah wegen groben Foulspiels die Rote Karte, Ali Maaloul verschoss zudem einen Foulelfmeter für die Ägypter (58.).