Köln (SID) - Der niederländische Fußball-Nationalspieler Georginio Wijnaldum wird von Paris St. Germain in die italienische Serie A zur AS Rom ausgeliehen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält bei den Römern einen Einjahresvertrag. In der vergangenen Saison hatte es Wijnaldum nicht zum Stammspieler im Pariser Starensemble geschafft. Er ist nach Nemanja Matic und Paulo Dybala der dritte prominente Neuzugang der AS in diesem Sommer.