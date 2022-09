Elf in der deutschen Bundesliga tätige Profis stehen im Kader von Ralf Rangnick für die Nations-League-Spiele der österreichischen Nationalmannschaft.

Köln (SID) - Elf in der deutschen Bundesliga tätige Profis stehen im Kader von Teamchef Ralf Rangnick für die beiden Nations-League-Spiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 22. September im Stade France in St. Denis gegen Weltmeister Frankreich sowie drei Tage später im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Vize-Weltmeister Kroatien.

Jeweils gleich zwei Spieler stellen der SC Freiburg mit Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch sowie Werder Bremen mit Marco Friedl und Romano Schmid ab. Weitere fünf Bundesliga-Akteure halten sich auf Abruf bereit.

Die Österreicher nehmen aktuell in der Gruppe 1 der League A hinter Kroatien und vor Frankreich den dritten Tabellenplatz ein, Spitzenreiter ist Dänemark. - Die Bundesliga-Profis im Aufgebot des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB):

Abwehr: Philipp Lienhart (SC Freiburg), Marco Friedl (Werder Bremen), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Christopher Trimmel (Union Berlin). - Mittelfeld: Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Dejan Ljubicic (1. FC Köln), Marcel Sabitzer (Bayern München), Xaver Schlager (RB Leipzig). - Angriff: Michael Gregoritsch (SC Freiburg), Karim Onisiwo (FSV Mainz 05)